„Nahezu unlösbar“: Chemnitzer Eltern wenden sich mit offenem Brief gegen Folgen der Integration ukrainischer Schüler

Im Streit um die Art und Weise der Integration ukrainischer Schülerinnen und Schüler an Oberschulen und Gymnasien haben sich Eltern in einem offenen Brief an das Kultusministerium, das Landesamt für Schule und Bildung, an den für die Schulen zuständigen Chemnitzer Bürgermeister Ralph Burghart sowie an den Stadtrat gewandt. Ihnen stellten...