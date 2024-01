Neue Chefärztin am Klinikum Chemnitz für Gewebe-Analysen

Die gebürtige Berlinerin Korinna Jöhrens leitet das Institut für Pathologie und soll den Modellstudiengang "Medic" weiterentwickeln.

Chemnitz. Seit 1. Januar ist Professorin Korinna Jöhrens nun offiziell Chefärztin des Instituts für Pathologie am Klinikum Chemnitz. Sie hatte bis zum Ausscheiden von Olaf Dirsch zum Ende des Jahres 2023 die Institutsleitung seit 1. August kommissarisch inne.

Mit dem Schwerpunkt für Hämatopathologie sei Korinna Jöhrens die ideale Besetzung für das Klinikum Chemnitz mit einer der größten hämatologisch-onkologischen Kliniken bundesweit, sagt Ralf Steinmeier, Medizinischer Geschäftsführer des Klinikums. Zudem bringe sie aus ihrer Zeit an der Charité Berlin Erfahrungen als Lehrende in einem Modellstudiengang sowie als Mitglied der Studienkommission mit. Diese Expertise werde sie bei der Weiterentwicklung des Modellstudiengangs "Medic" am Haus und in die Ausbildung des Mediziner-Nachwuchses einbringen.

Die Wissenschaftlerin war zuvor ärztliche Leiterin des Eingangslabors sowie des Labors für Immunhistologie im Institut für Pathologie am Universitätsklinikum Dresden. Zuvor arbeitete sie in der Pathologie der Charité Universitätsmedizin Berlin und baute dort ein Labor für Hämatopathologie mit auf. Prof. Jöhrens (geboren 1967 in Berlin) ist Mitglied in zahlreichen Fachgesellschaften.

Am Institut für Pathologie wird krankes Gewebe analysiert. Laut Klinikum kommen alle modernen Verfahren der Pathologie zum Einsatz, die eine zielgerichtete Tumortherapie ermöglichen. "Während immunhistologische Untersuchungen Proteinexpressionen nachweisen, dienen molekulare Untersuchungen zum Nachweis von molekularen Aberrationen, wie zum Beispiel Genmutationen, Varianten und Fusionen", heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den Analysen werde auch auf künstliche Intelligenz gesetzt. (cma)