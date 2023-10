Neue Gedenkstätte Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz: Nachbarn mieden früher die Gegend - Heute ziehen junge Leute extra dorthin

Das Interesse der Besucher an der Gedenkstätte am ersten Wochenende ist groß. Auch neue und alte Nachbarn machen sich ein Bild.

Die Tagesschau am Freitagabend hatten offenbar so manche Besucher gesehen, die sich am Samstagvormittag den neuen Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis angeschaut haben. So auch Ulrike Schenke. Die 69-Jährige lebte bis zu ihrer Ausreise aus der DDR auf dem Kaßberg. Gerade ist sie eigentlich nur wegen eines Klassentreffens in der Stadt. Doch...