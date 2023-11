Neue Informationsstele soll an alte Chemnitzer Synagoge erinnern

Zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht finden am Stephanplatz und in den Kunstsammlungen Veranstaltungen statt. Auch die 307 „Stolpersteine“ sollen gereinigt werden.

Chemnitz. Am Donnerstag ab 10 Uhr erinnert die Stadt an die Opfer der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 und an die während der faschistischen Gewaltherrschaft ermordeten sechs Millionen jüdischen Menschen. Oberbürgermeister Sven Schulze will an der Stele am Stephanplatz, dem früheren Standort der Chemnitzer Synagoge, einen Kranz niederlegen. Der Chor der Jüdischen Gemeinde Chemnitz gestaltet die Gedenkveranstaltung musikalisch.

Im Anschluss wird eine neue Informationsstele auf dem Stephanplatz eingeweiht, die über die Geschichte der früheren Synagoge und deren Zerstörung in der Pogromnacht informiert.

Reichsstraße ab 9.30 Uhr gesperrt

Aufgrund des Gedenkens an der Stele am Stephanplatz wird die Reichsstraße am Donnerstag von 9.30 bis 12 Uhr zwischen Zwickauer Straße und Weststraße komplett gesperrt.

Am Abend, 18 Uhr, werden anlässlich des 85. Jahrestages der Pogromnacht die „Perspektiven Jüdischen Lebens in Chemnitz“ in einem öffentlichen Podiumsgespräch in den Kunstsammlungen am Theaterplatz thematisiert. Auf dem Podium sprechen Renate Aris, die letzte Holocaust-Überlebende in Sachsen, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Dr. Ruth Röcher, Daniel Dost von den Buntmacher*innen und Oberbürgermeister Sven Schulze.

Am späten Nachmittag, ab 16.30 Uhr, werden die Chemnitzer Stolpersteine an diesem Gedenktag gereinigt und bedacht. (cma )