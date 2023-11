Pogromnacht: Chemnitz gedenkt der Opfer von damals – und heute

Dort, wo einst die Synagoge von Chemnitz stand, wurde jetzt eine neue Stele eingeweiht. Anlass war der 85. Jahrestag der Pogromnacht. Auf dem Stephanplatz wurde am Donnerstag aber auch jüngeren Opfern gedacht.

Zahlreiche Israelflaggen und Plakate mit Bildern israelischer Opfer des jüngsten Hamas-Anschlages: Das diesjährige Gedenken in Chemnitz an die Pogromnacht vom 9. November 1938 vermischte sich mit Statements zur aktuellen politischen Lage in Nahost. Vertreter der Jüdischen Gemeinde in Chemnitz hatten die Plakate im Vorfeld an Teilnehmer –...