Neue Turnhalle für Limbacher Gymnasium: Nicht nur Schüler profitieren von dem Neubau

Mit einer Vorführung der Turnen-AG wurde die neue Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Limbach-Oberfrohna am Donnerstag feierlich eröffnet. 6,7 Millionen Euro sind in den Neubau geflossen. Zukünftig werden hier jedoch nicht nur Schüler Sport treiben. Bild: Andreas Seidel