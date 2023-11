Neuer Dienstwagen von Neukirchens Bürgermeister sorgt für Kritik

Nach einem Unfall war der Tesla von Sascha Thamm ein Totalschaden. Nun hat er ein neues Dienstfahrzeug. Einige Gemeinderäte waren mit der Wahl nicht einverstanden. Was sagt der Bürgermeister dazu?

Wie leistungsstark muss der Dienstwagen eines Bürgermeisters sein? Diese Frage beschäftigte den Gemeinderat Neukirchen. Ende August war Bürgermeister Sascha Thamm (Freie Wähler) mit seinem Tesla-Dienstwagen in einen Unfall verwickelt. „Ich bin bei Grün an der Ampel losgefahren. Eine Autofahrerin hat ihre rote Ampel übersehen und ist mir in...