Neuer Essenslieferdienst in Chemnitz geht an den Start

Nach Lieferando, Uber Eats und Flink ist nun auch Wolt in der Stadt zugange. Zu Beginn ist der Service aber nicht überall in Chemnitz verfügbar.

Der Platz auf den Radwegen in der Stadt könnte langsam eng werden. In Chemnitz gibt es immer mehr Lieferdienste, die auch per Rad und mit riesigen Rucksäcken auf dem Rücken Lebensmittel und fertige Speisen aus Restaurants und Imbissen an hungrige Chemnitzer liefern. Nachdem Lieferando bereits seit Jahren in der Stadt unterwegs ist, später noch...