Neuer Hausmeisterdienst in Burgstädt

Ein Dienstleister aus Freiberg übernimmt für zwei Jahre den Service in der Schule am Taurastein. Eine neue Ausschreibung war notwendig.

Alle zwei Jahre müssen die Hausmeisterleistungen in kreiseigenenen Objekten in Mittelsachsen neu ausgeschrieben werden. Die Mitglieder des Kreis-Ausschusses für Umwelt und Technik haben für Objekte in Döbeln, Hartha und Erlau sowie der Schule am Taurastein in Burgstädt entschieden, dass die LMSG Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft...