Neuer Italiener in Chemnitz: Gibt es hier bald die schnellste Pizza der Stadt?

Für die Mittagsversorgung in der Chemnitzer Innenstadt wird es ab kommender Woche eine neue Anlaufstelle geben. Pizza, Nudeln und Salate sollen ab Freitag zum Mitnehmen und zum Vor-Ort-Verzehr angeboten werden. Am Pizzaofen stehen waschechte Italiener.

Die Bücher sind geblieben, das kulinarische Angebot wird sich aber deutlich ändern. Wo einst das Lesecafé „My Rebooks“ am Johannisplatz war, wird in der kommenden Woche das „Veloci“ eröffnen. Am Freitag, 26. Januar, können die ersten Kunden kommen.