Neue Pizzeria in der Chemnitzer City: Wie sich zwei Italiener in Deutschland kennenlernten

Während das Vapiano auf der gegenüberliegenden Seite bald schließen wird, hat am Freitag ein neues Lokal in der Chemnitzer Innenstadt eröffnet. Mittendrin zwei Italiener. Sie kommen aus derselben Stadt, haben sich aber erst in Deutschland kennengelernt.

Gerardo Summa und Alfonso Maiorino: Schon der Klang der Namen bringen Freunde italienischer Küche gedanklich in den Süden Europas. Die zwei Italiener sind die Gesichter der am Freitag neu eröffneten Pizzeria in der Chemnitzer Innenstadt. „Veloci“ heißt sie und will vor allem für die schnelle Mittagsversorgung in der City sorgen. Pizza... Gerardo Summa und Alfonso Maiorino: Schon der Klang der Namen bringen Freunde italienischer Küche gedanklich in den Süden Europas. Die zwei Italiener sind die Gesichter der am Freitag neu eröffneten Pizzeria in der Chemnitzer Innenstadt. „Veloci“ heißt sie und will vor allem für die schnelle Mittagsversorgung in der City sorgen. Pizza...