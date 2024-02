Neuer Pächter für die „Wasserschänke“: Krumbachs Traditionsgaststätte öffnet wieder

Nach monatelanger Schließung startet die „Wasserschänke“ im Zschopautal neu durch. Ein erfahrenes Team steht in den Startlöchern. Dafür muss aber ein anderes Lokal schließen.

Bei frühlingshaften Temperaturen treibt es Wanderer wieder in die Natur. Beliebt ist der Rad- und Wanderweg an der Zschopau. Dort im Lichtenauer Ortsteil Krumbach gingen Ende Oktober die Lichter in der Traditionsgaststätte „Wasserschänke“ aus – nach knapp 200 Jahren. Gastwirt Ronald Hornauer warf das Handtuch, weil er kein Personal mehr...