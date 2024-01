Neues medizinisches Führungsduo in den Zeisigwaldkliniken Chemnitz

Die beiden neuen Chefärzte wechselten von Freiberg und Werdau nach Chemnitz. Damit stehen die Kliniken für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Allgemeine Innere Medizin unter neuer Leitung.

Zum Jahresbeginn haben zwei neue Chefärzte ihren Dienst in den Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz aufgenommen. Professor Andreas Fichtner übernimmt die Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin. Albrecht Ohse wird in leitender Funktion in der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie und...