Neues Müllkraftwerk in Chemnitz: So plant Versorger Eins das nächste große Ding

Nach dem Ausstieg aus der Kohle sucht das Unternehmen nach Wegen in eine komplett klimaneutrale Zukunft. Kritiker warnen vor zu optimistischen Rechnungen.

Entschieden ist noch nichts, doch die Planungen sind offenbar bereits weit gediehen. Gibt die Politik grünes Licht, könnte schon übernächstes Jahr in Chemnitz mit dem Bau eines großen Müllkraftwerkes begonnen werden. Das hat der Versorger Eins Energie in Sachsen mitgeteilt. Ins Auge gefasster Standort ist ein Areal am Rande des...