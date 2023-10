„Nicht hinnehmbar“: Kritik an MRB-Plan für Linie Chemnitz - Zwickau

Wegen Lokführermangel fällt der RE3 zwischen Zwickau und Chemnitz in den Hauptverkehrszeiten aus. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert eine umgehende Rückkehr zu den ursprünglichen Fahrtzeiten.

Chemnitz. Das neue Ersatzkonzept, das bis Anfang November gelten soll, sieht den kompletten Entfall des RE3 zwischen Zwickau Hauptbahnhof (Hbf) und Chemnitz Hbf in der Hauptverkehrszeit am Morgen und am Nachmittag vor. Stattdessen fährt der RE3 zwischen Chemnitz und Zwickau als RB30.

Zusätzlich müssen Fahrgäste ab Siegmar in den Schienenersatzverkehr bis Chemnitz Hbf umsteigen. „Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar. Dadurch verlängern sich die Reisezeiten zwischen Hof und Chemnitz Hbf um 20 Minuten. Schon die lang andauernden Baumaßnahmen bis Dezember 2023 und die damit verbundenen Einschränkungen für die Fahrgäste in Form verlängerter Reisezeiten, Schienenersatzverkehren und zusätzlichen Umstiegen zwischen Chemnitz-Siegmar und Chemnitz Hbf sind eine Zumutung, die sich leider nicht vermeiden lassen. Jetzt noch das Ersatzkonzept derart auszudünnen, dass sich die Reisezeiten auf ein unzumutbares Maß verlängern, ist nicht hinnehmbar“, sagt Markus Haubold vom Fahrgastverband Pro Bahn. Zudem seien Anschlussbeziehungen nicht mehr gegeben. „So verlängert sich die Reisezeit mit der C15 aus Hainichen mit Umstieg am Chemnitzer Hauptbahnhof in Richtung Zwickau um mehr als 30 Minuten. Man benötigt jetzt von Frankenberg bis Zwickau 2 Stunden und 15 Minuten. Die gleiche Strecke legt man mit dem Auto in etwa einer Stunde zurück.“ (cma)