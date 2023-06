Nicht versichert, ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Die Polizei hat in Burgstädt die Tour eines Mopedfahrers gestoppt. Die Beamten hielten einen 21-Jährigen mit seinem Simson-Gefährt am Samstagabend zunächst nur deshalb an, weil er auf der Ludwig-Böttger-Straße ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle des S51-Mopeds stellten die Polizisten dann aber noch fest, dass das Moped nicht...