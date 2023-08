Noch nicht zu spät für das Studium im Wintersemester – TU Chemnitz bietet Beratung an

Im Oktober beginnt an den Universitäten das Wintersemester. Wer noch keinen Studienplatz hat, kann sich bei der Technischen Universität Chemnitz online beraten lassen. Unter dem Motto „Fünf vor Zwölf“ wirbt die Uni am 31. August sowie am 7. und 14. September um Spätentschlossene. Wer sich noch nicht für einen Studiengang habe entscheiden...