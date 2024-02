Österreichische Traditionen in Taura: Vom Gamsfleisch zum Zirbenschnaps

Das Sportlerheim in Taura bietet seinen Gästen ein kulinarisches Erlebnis, das sie sonst nur in Österreich finden würden. Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Geschäftsidee?

Zirbenschnaps, Gämsen und Janker: So stellt man sich den typischen Urlaub in Österreich vor. Doch weit gefehlt. Gleich um die Ecke ist da das Sportlerheim in Taura, das österreichische Traditionen pflegt. Quasi: Urlaub in den Alpen vor der Haustür. Einmal pro Jahr lädt Gastwirt Frank Nordmann zu einem Gamsabend mit Drei-Gänge-Menü ein....