Paketdiebin schlägt Firmenmitarbeiter

Ein 51-jähriger Mitarbeiter einer Firma in Altchemnitz bemerkte am Dienstag das Fehlen eines Pakets, das der Paketdienst an einem Ablageort im Bürogebäude hinterlegt hatte. Dank einer Überwachungskamera stellte der Mitarbeiter fest, dass es ein Mann und eine Frau entwendet hatten. Tags darauf erkannte der Mitarbeiter die Frau im Haus wieder und...