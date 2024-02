Panne bei der Polizei in Chemnitz: Fremder setzt sich hinter Steuer eines Streifenwagens

Der Vorfall ereignete sich Am Wall – einer Gegend der Innenstadt, die als Brennpunkt gilt. Wie konnte es dazu kommen?

So etwas sollte eigentlich nicht passieren: Mitten in der Chemnitzer Innenstadt hat es sich ein Fremder in einem abgestellten Streifenwagen bequem gemacht. Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 17.10 Uhr in der Fußgängerzone Am Wall. Der Bereich gilt als Brennpunkt.