Parents for Future kritisieren Eins für Kraftwerkspläne in Chemnitz

Der Versorger will ein Holzkraftwerk in Siegmar errichten lassen - zum Ärger der Klimaschutzgruppe und einer Bürgerinitiative, die die Anlage für umweltschädlich und unnötig halten. Am Mittwoch wollen sie gegen die Pläne demonstrieren.

Die Klimaschutzgruppe Parents for Future kritisiert die Pläne des Energieversorgers Eins, im Stadtteil Siegmar ein Holzkraftwerk zu errichten. In einer E-Mail der Gruppe an Stadträte und Oberbürgermeister Sven Schulze heißt es, das Kraftwerk sei umweltschädlich, weil für den Betrieb Bäume abgeholzt werden müssten. Außerdem gebe es mit einer...