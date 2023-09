Park-and-Ride-Konzept in Chemnitz lässt weiter auf sich warten

Im Test des Auto-Clubs Europa sind nur zwei Parkplätze in Sachsen durchgefallen: einer davon in Chemnitz. Besserung ist bisher nicht in Sicht.

Ein Konzept zum Ausbau des Park-and-Ride-Netzes in Chemnitz lässt weiter auf sich warten. Der Auto-Club Europa (ACE) veröffentlichte kürzlich die Auswertung seines bundesweiten Tests. Ergebnis: Nur zwei Anlagen in Sachsen fielen durch. Die wenigstens Punkte erhielten die am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und im Chemnitzer Stadtteil... Ein Konzept zum Ausbau des Park-and-Ride-Netzes in Chemnitz lässt weiter auf sich warten. Der Auto-Club Europa (ACE) veröffentlichte kürzlich die Auswertung seines bundesweiten Tests. Ergebnis: Nur zwei Anlagen in Sachsen fielen durch. Die wenigstens Punkte erhielten die am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und im Chemnitzer Stadtteil...