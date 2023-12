Parken in Chemnitz: Keine Privilegien mehr für bestimmte Autos

Ab Januar werden in der Innenstadt Gebühren auch für Fahrzeuge fällig, die bislang noch gratis parken dürfen. Das Abstellen über Nacht wird indes für alle einfacher.

Wer etwas zu erledigen hat, einkaufen oder bummeln will und dabei mit dem Auto unterwegs ist, dem geht es in der Chemnitzer Innenstadt längst nicht mehr viel anders als Autofahrern in anderen Großstädten: Fürs Parken werden mittlerweile fast überall Gebühren fällig. Kostenfreie Stellplätze gibt es im Stadtzentrum kaum noch.