Parkprobleme auf dem Kaßberg in Chemnitz: Vorgehen der Stadt wirft Fragen auf

Weniger Flächen für mehr Autos. Die Parkplatzsituation im bevölkerungsreichsten Chemnitzer Stadtteil wird nicht besser. Das ist offenbar auch nicht das Ziel der Stadt, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder schon.

Für Falschparker auf dem Kaßberg, und das sind nicht wenige, war der Sonntag immer der einzige Tag in der Woche, an dem sie in Ruhe ausschlafen konnten. An allen anderen Tagen heißt es vor dem Morgengrauen aufstehen und das Auto auf einen legalen Parkplatz umplatzieren. Denn mit dem Sonnenaufgang tauchen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf...