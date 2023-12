Perlen im Glühweinmeer - der Weihnachtsmarkt Chemnitz bietet auch Spezialitäten

Man muss etwas suchen, um das Besondere zu finden. Doch zwischen dutzenden Ständen für Bratwurst, Glühwein, erzgebirgischer Volkskunst und Süßwaren gibt es auch einige Stände, die Besonderes anbieten.

Churfürstlich-Sächsische Hofdruckerei steht über dem Stand ganz am Anfang des Historischen Marktes. Jens Tinsner wohnt in Klingenthal, ist professioneller Grafiker. Die Beteiligung an Mittelalter- und Handwerkermärkten ist ein zweites Standbein der beruflichen Existenz.