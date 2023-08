Polizei in Burgstädt für zwei Wochen geschlossen

Hilfesuchende können sich in dieser Zeit ans Polizeirevier in Rochlitz wenden. Aber auch schon vorher war der Standort nicht immer besetzt.

Der Polizeistandort am Brühl in Burgstädt ist für zwei Wochen nicht besetzt. Vom 26. August bis 10. September sollen sich deshalb Hilfesuchende mit ihren Anliegen an das Polizeirevier in Rochlitz wenden. Als Grund für die vorübergehende Schließung gibt Polizeisprecher Andrzej Rydzik auf Anfrage dienstinterne Gründe an. Das zuständige...