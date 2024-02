Polizei lässt in Chemnitzer Innenstadt Drogendeal auffliegen

Die Beamten hatten einen Jugendlichen beobachtet, der einem Mann ein Cliptütchen übergab und anschließend eine Zigarettenschachtel versteckte.

Chemnitz.

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag an der Reitbahnstraße einen Drogendeal verhindert. Zuvor hatten die Beamten einen Jugendlichen beobachtet, der einem Mann in der Nähe eines Geschäftes offensichtlich ein Cliptütchen übergab und anschließend eine Zigarettenschachtel bei einem Geschäft versteckte. Bei der Kontrolle der 17- und 33-jährigen Marokkaner hatte der ältere ein Cliptütchen mit Cannabis bei sich. Dann entdeckten die Polizisten in der Nähe des Geschäftes genau jene Zigarettenschachtel, die der 17-Jährige zuvor versteckt hatte. Darin fanden sich drei Konsumeinheiten Cannabis. Gegen den jugendlichen Marokkaner wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. (alu)