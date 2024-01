Polizei schnappt Jackenräuber in Chemnitz

Ein Jugendlicher bedroht einen 14-Jährigen und fordert dessen Jacke. Unweit des Tatortes kann die Polizei den mutmaßlichen Räuber stellen.

Die Polizei hat am Dienstagmorgen einen mutmaßlichen Räuber gestellt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand waren kurz zuvor drei Jugendliche an der Jakobstraße in Richtung Park der Opfer des Faschismus unterwegs, als ihnen an einer Bahnüberführung ein Junge hinterherrannte. Dieser packte einen 14-Jährigen aus der Gruppe, hielt ihn fest,...