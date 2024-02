Polizei stellt Dieb in der Chemnitzer Innenstadt

Der Mann hatte in mehreren Geschäften Dinge unbezahlt mitgehen lassen. Was passierte nach seiner Festnahme?

Chemnitz.

Ein 39-Jähriger ist am Mittwoch in einem Geschäft am Neumarkt gestellt worden. Der Lette war durch das Ladenpersonal mit mehreren Spielwaren und einem gefüllten Korb in Richtung Ausgang gelaufen, ohne die Waren im Wert von etwa 250 Euro zu bezahlen. Als die Polizei den Mann durchsuchte, stellte sie zudem in seinem Rucksack drei Weinflaschen fest, welche einem Diebstahl aus einer Drogerie an der Straße der Nationen zugeordnet werden konnte. Zuvor hatte er in einem Geschäft an der Reichsstraße Bekleidungsstücke sowie Hygieneartikel im Gesamtwert von etwa 40 Euro entwendet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde vom Amtsgericht Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (alu)