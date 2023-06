Polizei stoppt Flucht mutmaßlicher Räuber

Die Polizei hat drei des Raubes verdächtige Männer gestellt. Laut Information waren zunächst ein 20-, 26- und 27-Jähriger am Samstagabend gegen 20.35 Uhr an der Carl-von-Ossietzky-Straße im Stadtteil Gablenz unterwegs und trafen dort auf einen 16-, 20- und 25-Jährigen. In der Folge verlangte das Trio mit dem 27-Jährigen die Herausgabe von...