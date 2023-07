Polizeieinsatz an der Zenti: Zehn Verletzte in Chemnitz durch Pfefferspray

Eskalation mit mehreren Verletzten an der Zentralhaltestelle in Chemnitz. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, sind am Donnerstagabend gegen 18 Uhr mehrere Personen in der ersten Etage des Einkaufscenters Chemnitz Plaza aneinandergeraten. Laut Lagezentrum gab es insgesamt zehn Leichtverletzte, die wegen Husten- und Augenreizungen ambulant...