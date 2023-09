Polizeieinsatz in Chemnitz Siegmar: Waffen sichergestellt

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Freitagabend im Chemnitzer Stadtteil Siegmar gekommen. Die Beamten stellten dabei Waffen sicher.

In einer Wohnung in der Sterzelstrasse haben Polizeibeamte am Freitagabend mehrere Waffen sichergestellt. Laut ersten Informationen eines Sprechers sei die Polizei informiert worden, dass ein Bewohner des Hauses Waffen besäße.