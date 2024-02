Polizist gibt Kollegen Hinweis auf illegale Sprayer in Chemnitz

Ein Beamter hatte dienstfrei, als er sah, wie zwei Männer Wände beschmierten. Der Polizist rief seine Kollegen. Die konnten die Täter stellen.

Chemnitz.

Die Polizei hat am Dienstagabend im Stadtteil Morgenleite zwei illegale Sprayer auf frischer Tat ertappt. Die Beamten hatten zuvor von einem Kollegen, der dienstfrei hatte, einen Hinweis auf zwei Männer erhalten, die sich im Bereich der Wladimir-Sagorski-Straße und Robert-Siewert-Straße in einem Fußgängertunnel mit Spraydosen an den Wänden zu schaffen machen. Die alarmierten Beamten konnten die beiden Männer in der Unterführung stellen. Laut Polizei handelt es sich bei ihnen um einen 37-Jährigen und einen 43-Jährigen. Bei den mutmaßlichen Tätern wurden diverse Spraydosen gefunden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hatten die Männer Schriftzüge mit teils politischem Inhalt sowie Buchstabenkombinationen gesprüht. (reu)