Polizisten stoppen 71-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Autobahn am Kreuz Chemnitz

Eine 71 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Autobahn 72 unterwegs gewesen. Die Frau war am Kreuz Chemnitz in Richtung Hof auf dem Seitenstreifen der Autobahn mehreren Autofahrern aufgefallen. Denn der Ausflug der Rentnerin sorgt für einige Notrufe, berichtete die Polizei am Mittwoch. Beamte des...