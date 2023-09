Pommes & Co - Mühlauer Grundschüler erlernen Umgang mit Kartoffel

Für ein Projekt des Sächsischen Kartoffelverbands wurde die Mühlauer Heinrich-Heine-Schule ausgewählt. Nun konnten die Schüler beim Kochen eigene Erfahrungen mit dem heimischen Lebensmittel sammeln.

Eine Unterrichtsstunde zum Mitmachen gab es für die Mädchen und Jungen der Mühlauer Heinrich-Heine-Grundschule gleich in den ersten Wochen des neuen Schuljahres. Die Bildungseinrichtung hatte am Wettbewerb „Kids an die Knolle“ des sächsischen Kartoffelverbands teilgenommen und bei der Mitmachaktion gewonnen. Ausgewählt wurden dabei 20...