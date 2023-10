Digitale Schultafeln für Burgstädt und Umland: Fluch oder Segen?

In allen Grundschulen von Burgstädt, Taura und Mühlau sowie der Diesterweg-Oberschule werden Kreidetafeln ausgemustert. Eine Firma aus Mühlau übernimmt die Installation und muss Fragen beantworten.

Tobias Böhme hat einen großen Auftrag an Land gezogen. Der 42-jährige IT-Fachmann aus Mühlau kauft und installiert für 162.000 Euro digitale Schultafeln in den Grundschulen in Burgstädt, Taura und Mühlau sowie in der Diesterweg-Oberschule. Doch wie funktioniert so eine Tafel, die die herkömmliche Kreidetafel ablöst? Böhme erklärt es:...