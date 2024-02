Postfiliale im Chemnitzer Flemminggebiet schließt: Anwohner verzweifelt

Für viele Menschen war die Station an der Flemmingstraße ein wichtiger Anlaufpunkt. Ab 16. März müssen sie anderthalb Kilometer weiter laufen. Doch das ist nicht das einzige Problem im Wohngebiet.

Dass die Postfiliale an der Flemmingstraße neben Edeka am 15. März schließen wird, davon ist bis auf einen Zettel an der Scheibe nichts zu spüren. Bis vor die Eingangstür stehen Kunden an diesem Dienstagmittag an. Drinnen hilft die Verkäuferin einer betagten Dame beim Bezahlen ihres abgegebenen Pakets, zwei junge Frauen hinter ihr wollen...