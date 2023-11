Premiere in Limbach-Oberfrohna: Zum ersten Mal kommt der Weihnachtsbaum für den Johannisplatz nicht aus der Stadt

Nachdem der eigentliche Baum nicht geliefert wurde, musste die Stadt kurzfristig umplanen. Bei den Einheimischen kommt die Alternative gut an. Für 2024 wurde bereits vorgesorgt.

Die Weihnachtszeit wurde in Limbach-Oberfrohna am Mittwoch offiziell mit dem Aufstellen der beiden Weihnachtsbäume im Innenhof des Rathauses und auf dem Johannisplatz eingeläutet. Pünktlich vor dem ersten Advent erhält die Innenstadt damit ihr weihnachtliches Ambiente. Dabei war die Suche nach einem passenden Baum für den Johannisplatz in...