Probleme in Schule oder Kita? Hier können sich Eltern in Limbach-Oberfrohna austauschen

Am Mittwoch lädt der Stadtelternrat in das Elterncafé ein. Damit möchte er Eltern die Chance geben, gemeinsam nicht nur alltägliche Probleme zu lösen.

Der Stadtelternrat in Limbach-Oberfrohna lädt am 4. Oktober in das Elterncafé der Stadt ein. Ab 15 Uhr sind Eltern in die Christuskapelle an der Waldenburger Straße 5a eingeladen. „Unser Ziel ist es, die Eltern der Stadt zusammenzubringen und ihnen Gelegenheit zum Vernetzen und einen Ort des Austauschs zu bieten“, sagt Kristine Lang,...