Proteste am Rande des Scholz-Besuchs: Letzte Generation besprüht Deutsche Bank und Fridays for Future fordert schnellen Kohleausstieg

Am Rande der Tagung der ostdeutschen Ministerpräsidenten und dem damit verbundenen Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz haben in Chemnitz am Donnerstag mehrere Protestaktionen von Klimaaktivisten stattgefunden. Zum ersten Mal trat dabei auch die Letzte Generation in Chemnitz in Erscheinung. Seit Monaten wirbt die Vereinigung um Mitglieder in der...