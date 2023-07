„Qigong im Park“ in Limbach-Oberfrohna: Wie kann Qigong helfen, den Alltag zu meistern?

Der Aktionstag „Qigong im Park“ lädt am Mittwoch zu einer kostenfreien Qigong-Stunde in den Stadtpark ein. Die Kursleiterin weiß, wie mit den Übungen mehr Ruhe in den Alltag gebracht werden kann.

Fragt man Kathrin Schädtler nach ihrer liebsten Qigong-Übung, hat sie sofort eine Antwort parat. „Ich liebe die Übungen, die man im Gehen machen kann", sagt die Qigong-Lehrerin. Für sie sind die Übungen eine gute Möglichkeit, um sich Zeit für sich selbst, den Körper und die eigenen Gedanken zu nehmen, sagt sie. Am kommenden Mittwoch...