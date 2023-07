Qigong im Stadtpark in Limbach-Oberfrohna: Wie fühlt man sich nach einer Stunde Qigong?

Wer den Mittwochabend mit einem Spaziergang durch den Stadtpark in Limbach-Oberfrohna ausklingen lassen wollte, dem könnte sie aufgefallen sein. Die große Menschengruppe, die gemeinsam betont langsam über die Wiese an der Parkschänke spazierte. Was die Menschen dort gemacht haben? Sie waren mit Absicht absichtslos, wie die Limbach-Oberfrohnaer...