Rabensteiner Eisenbahnviadukt wird mit Fest eröffnet

Ab Samstag kann die historische Überführung wieder genutzt werden. Nach der Sanierung ist die Brücke nicht nur für Fußgänger erlaubt.

Am Samstag ab 14 Uhr wird nach der Sanierung das Eisenbahnviadukt in Oberrabenstein wieder eröffnet. Baubürgermeister Michael Stötzer sowie weitere Vertreter der Stadt Chemnitz, des Landes Sachsen und beteiligter Baufirmen werden auf dem Festplatz an der Oberfrohnaer Straße das historische Denkmal an die Öffentlichkeit übergeben.