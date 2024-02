Rätselraten um brennendes Auto in Limbach-Oberfrohna

Ein Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz führte am Samstagabend zu Totalschaden. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Ursache ist noch unklar.

Der Brand eines VWs in Limbach-Oberfrohna gibt Rätsel auf: Warum stand das Auto am Samstagabend plötzlich in Flammen? Wo ist der Fahrer? Laut einem Polizeisprecher geriet gegen 19 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache der Pkw auf einem Parkplatz an der Tierparkstraße in Brand. Die Feuerwehr mit sechs Kameraden rückte aus und löschte das Feuer....