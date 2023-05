Rathaus macht Hoffnung auf Ampel für viel befahrene Kreuzung in Chemnitz

Kann die Stadt an der Kreuzung Yorckstraße/Heinrich-Schütz-Straße, an der Schnittstelle von Sonnenberg und Yorckgebiet, nicht eine Ampel hinbauen? Diese Forderung kommt immer wieder auf, sowohl von Autofahrern als auch von Fußgängern. Sie beklagen, dass der Verkehr dort mitunter so belebt sei, dass Abbieger ihre liebe Mühe hätten, sicher um die...