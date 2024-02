Raubüberfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg mit hohem Stehlschaden

An der Lessingstraße sind am Donnerstagabend zwei junge Männer leicht verletzt worden. Die Unbekannten erbeuteten ein teures Handy.

Chemnitz.

Bei einem Raubüberfall an der Lessingstraße sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr zwei junge Männer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden 19-Jährigen aus einer Gruppe von sieben bisher Unbekannten Personen angegriffen und zur Herausgabe von Bargeld, Handy und Mützen aufgefordert. Die Polizei geht von einem Stehlschaden in Höhe von 2500 Euro aus, da es sich bei dem Handy um ein preisintensives Fabrikat gehandelt habe.