Rekordjäger auf waghalsigem Balance-Akt über die Chemnitz

Nein, der Dresdner Ruben Langer wollte nicht über ein Fenster in die Deutsche Bank einbrechen. Dafür war die Aktion zu auffällig. Sein Balance-Akt über die Chemnitz hatte einen anderen Hintergrund.

Etwa 200 Meter lang und über 20 Meter hoch ist die Slackline zwischen dem Weltecho und der Deutschen Bank. Als Ruben Langer am Donnerstag darauf über die Chemnitz balanciert, wird einem beim Zuschauen weich in den Knien. Für den 28-jährigen Dresdner wären weiche Knie jedoch schwierig, er würde stürzen und in seinen Sicherheitsgurt fallen.