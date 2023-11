Retter mit Blaulicht auf Gelände von Energieversorger in Chemnitz: Das steckt dahinter

Mehrere Feuerwehren rückten Dienstagvormittag zum Kältespeicher unweit des Brühls aus.

Mehrere Feuerwehren und jede Menge Blaulicht auf einem Betriebsgelände des Energieversorgers Eins und seiner Netzgesellschaft Inetz haben am Dienstagvormittag am Rande der Chemnitzer Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Die Einsatzkräfte waren zur Zentralen Kälteversorgung an der Georgstraße geeilt, über die eine Reihe großer Einrichtungen und...