Revival für Limbacher Bahnhof? So soll Limbach-Oberfrohna besser an Chemnitz angebunden werden

In Limbach-Oberfrohna in die Straßenbahn ein- und innerhalb kurzer Zeit im Chemnitzer Zentrum aussteigen. Was momentan nach einem Traum klingt, soll Realität werden. Und zwar mit Hilfe der sogenannten „Stufe 4“ des Chemnitzer Modells. Das Modell mit dem bürokratischen Namen soll dafür sorgen, dass Limbach-Oberfrohna besser an Chemnitz...