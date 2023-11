Richard Wagner und Franz Liszt kannten ihn: Warum Neukirchens berühmtester Sohn nach 200 Jahren zurückkehren soll

In seinem Geburtsort erinnert nichts an Theodor Kirchner, obwohl der Komponist zu den bekanntesten seiner Zeit gehörte. Seinen 200. Geburtstag möchte der Ort feiern. Und lässt sich das einiges kosten.

In der Nordstraße in Neukirchen erinnert nichts mehr an ihren berühmten Bewohner. In der ehemaligen Hausnummer 51 wurde am 10. Dezember 1823 der Komponist Theodor Fürchtegott Kirchner geboren. Das Geburtshaus, ein Dreiseitenhof, steht inzwischen nicht mehr. Es wurde mit Einverständnis des Denkmalschutzes abgerissen. Somit sind alle Spuren, die...